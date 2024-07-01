В правящей партии Грузии отреагировали на решение США отказаться от учений

Власти Грузии считают непонятным решение Соединенных Штатов перенести на неопределенный срок совместные военные учения. Об этом 8 июля заявил исполнительный секретарь правящей партии республики.
"Кто-то скажет, что это попытка США вмешаться в выборы в Грузии. Мы этого не говорим, но когда кто-то скажет, вы (журналисты - прим. ред.) придете и спросите - "согласны вы, или нет"? Подозрение такое может быть легитимным, но мы так не рассматриваем вопрос и не входим вглубь темы"
– Мамука Мдинарадзе
Представитель "Грузинской мечты" посетовал на то, что США решили перенести учения при том, что республика по качеству демократии находится в числе ведущих стран.
Напомним, США сообщили об отказе от совместных учений с Грузией на прошлой неделе. Причина – пересмотр отношений с республикой.