В правящей партии Грузии отреагировали на решение США отказаться от учений

Грузинское руководство удивлено отказом Соединенных Штатов от совместных учений. Власти республики не понимают это решение американских властей.

Власти Грузии считают непонятным решение Соединенных Штатов перенести на неопределенный срок совместные военные учения. Об этом 8 июля заявил исполнительный секретарь правящей партии республики.

"Кто-то скажет, что это попытка США вмешаться в выборы в Грузии. Мы этого не говорим, но когда кто-то скажет, вы (журналисты - прим. ред.) придете и спросите - "согласны вы, или нет"? Подозрение такое может быть легитимным, но мы так не рассматриваем вопрос и не входим вглубь темы"

– Мамука Мдинарадзе

Представитель "Грузинской мечты" посетовал на то, что США решили перенести учения при том, что республика по качеству демократии находится в числе ведущих стран.

Напомним, США сообщили об отказе от совместных учений с Грузией на прошлой неделе. Причина – пересмотр отношений с республикой.