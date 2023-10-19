Референдум по строительству АЭС стартовал в Казахстане

В Казахстане начался референдум по поводу строительства АЭС в Алматинской области. На данный момент в нем приняли участие свыше 2 млн граждан республики и руководство страны.

Первые участки для голосования по поводу строительства АЭС открылись в Казахстане. Для граждан подготовили 2 типа участков: по месту жительства и месту пребывания.

Голосование пройдет с 7 утра до 8 вечера сегодняшнего дня. В списках находится свыше 12 млн казахстанцев.

Для голосующих подготовили более 10 тыс участков, 73 из которых находятся за рубежом в 61 стране.

В рамках референдума в части городов Казахстана проезд на общественном транспорте сделали бесплатным: в Астане, Караганде, Петропавловске и других населенных пунктах.

Подсчет голосов начнется не позже 12 часов с момента завершения референдума. Потом в течение 2 дней регионы должны собрать и доставить протоколы о результатах голосования. И затем у ЦК референдума будет неделя, чтобы подсчитать все голоса и опубликовать результаты в СМИ.

Референдум будет считаться действительным, если в нем проголосует 50% граждан, заявленных в списках.

Сейчас свой голос уже отдали премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, президент страны Касым-Жомарт Токаев, первый президент страны Нурсултан Назарбаев и более 2 млн граждан.