Вестник Кавказа

ДТП в Грузии: столкновение унесло жизни двух человек

ДТП в Грузии: столкновение унесло жизни двух человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В результате столкновения двух легковушек в Гардабанском районе Грузии погибло двое человек, шесть получили травмы различной тяжести. Правоохранительные органы завели уголовное дело.

В Грузии случилось крупное ДТП: две легковушки столкнулись в Гардабанском районе, рассказали местные СМИ.

От жесткого столкновения 6 человек получили, двое погибли. Всех травмированных оперативно доставили на карете скорой помощи в больницу.

Возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД и использования транспорта из-за гибели 2 человек.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
855 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Гардабанском районе Грузии произошла стрельба

В Гардабанском районе Грузии произошла стрельба

Тбилиси уменьшили на 270 га

Тбилиси уменьшили на 270 га

Общественный центр взорвался в Грузии

Общественный центр взорвался в Грузии

Полиция Грузии задержала наркотрейдеров с крупной партией героина

Полиция Грузии задержала наркотрейдеров с крупной партией героина

Похитителю невесты и его матери грозит срок в Грузии

Похитителю невесты и его матери грозит срок в Грузии

Жительница Грузии заболела одновременно сибирской язвой и коронавирусом

Жительница Грузии заболела одновременно сибирской язвой и коронавирусом

Село Караджалари вышло из карантина

Село Караджалари вышло из карантина

На рынке &quot;Лило&quot; в Тбилиси выявлен очаг коронавируса

На рынке "Лило" в Тбилиси выявлен очаг коронавируса

В Грузии за сутки выявили 24 случая коронавируса

В Грузии за сутки выявили 24 случая коронавируса

Грузия открыла для поездок Рустави и Гардабани

Грузия открыла для поездок Рустави и Гардабани

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы