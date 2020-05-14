ДТП в Грузии: столкновение унесло жизни двух человек

В результате столкновения двух легковушек в Гардабанском районе Грузии погибло двое человек, шесть получили травмы различной тяжести. Правоохранительные органы завели уголовное дело.
В Грузии случилось крупное ДТП: две легковушки столкнулись в Гардабанском районе, рассказали местные СМИ.
От жесткого столкновения 6 человек получили, двое погибли. Всех травмированных оперативно доставили на карете скорой помощи в больницу.
Возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД и использования транспорта из-за гибели 2 человек.