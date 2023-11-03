Референдум о строительстве АЭС в Казахстане признан действительным

Половина граждан Казахстана проголосовала на референдуме по вопросу строительства АЭС в республике. ЦИК заявил, что голосование признано действительным.

Явка на референдум по вопросу строительства атомной электростанции в Алматинской области Казахстана превысила 50%. Это значит, что он признан действительным, рассказал ЦИК республики.

Точная явка граждан Казахстана на 14:00 по местному времени составила 51,77%.

Напомним, что еще утром в сегодняшнем голосовании приняло участие руководство Казахстана. Отдать свой голос успел президент страны Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр республики Олжас Бектенов и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.