Вестник Кавказа

Референдум о строительстве АЭС в Казахстане признан действительным

Выборы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Половина граждан Казахстана проголосовала на референдуме по вопросу строительства АЭС в республике. ЦИК заявил, что голосование признано действительным.

Явка на референдум по вопросу строительства атомной электростанции в Алматинской области Казахстана превысила 50%. Это значит, что он признан действительным, рассказал ЦИК республики.

Точная явка граждан Казахстана на 14:00 по местному времени составила 51,77%.

Напомним, что еще утром в сегодняшнем голосовании приняло участие руководство Казахстана. Отдать свой голос успел президент страны Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр республики Олжас Бектенов и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1180 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Строительством АЭС в Казахстане должен заняться международный консорциум - Токаев

Строительством АЭС в Казахстане должен заняться международный консорциум - Токаев

Референдум по строительству АЭС стартовал в Казахстане

Референдум по строительству АЭС стартовал в Казахстане

Референдум 2024: что нужно знать о проекте АЭС в Казахстане?

Референдум 2024: что нужно знать о проекте АЭС в Казахстане?

Токаев назвал референдум по АЭС определяющим для Казахстана

Токаев назвал референдум по АЭС определяющим для Казахстана

АЭС в Казахстане не ухудшит экономику Балхаша – эксперт

АЭС в Казахстане не ухудшит экономику Балхаша – эксперт

В Казахстане 6 октября пройдет референдум по АЭС

В Казахстане 6 октября пройдет референдум по АЭС

Правительство Казахстана одобрило референдум по строительству АЭС

Правительство Казахстана одобрило референдум по строительству АЭС

АЭС в Казахстане 2024: Токаев назвал сроки референдума

АЭС в Казахстане 2024: Токаев назвал сроки референдума

&quot;Росатом&quot; готов построить Казахстану новую АЭС

"Росатом" готов построить Казахстану новую АЭС

АЭС в Казахстане – эксперты МАГАТЭ одобрили площадку в Улкене

АЭС в Казахстане – эксперты МАГАТЭ одобрили площадку в Улкене

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы