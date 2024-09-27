Вестник Кавказа

Штормовое предупреждение объявлено в Северной Осетии с воскресенья

Штормовое предупреждение объявлено в Северной Осетии с воскресенья
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МЧС Северной Осетии передали об объявлении штормового предупреждения на всей территории республики. Причина – чрезвычайная пожароопасность.

В Северной Осетии объявлено штурмовое предупреждение из-за высокой вероятности возникновения пожаров, рассказали в местном МЧС.

«По данным синоптиков 6 и 7 октября в степных районах республики ожидается чрезвычайная пожароопасность, 5 класс. В данный период времени возникает высокая вероятность происшествий, связанных с увеличением количества пожаров»

- МЧС России по Северной Осетии

Ведомство попросило граждан и гостей региона быть особенно осторожными в эти дни и не выходить из дома без надобности.

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