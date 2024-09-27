"Грузинская мечта" не признает Абхазию и Южную Осетию

В "Мечте" не подтвердили информацию о планах признать Абхазию и Южную Осетию. Грузинская оппозиция считает, что это может произойти после выборов.

Правящая партия Грузии не собирается признавать независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом написал на своих страницах в соцсетях исполнительный секретарь "Грузинской мечты".

Мамука Мдинарадзе отметил, что в республике не рассматривают никакого признания и подобных антинациональных вопросов.

По его словам, подобного рода слухами агентура старается оказать влияние на октябрьские выборы.

"Агентура пытается повлиять на выборы антинациональными слухами о том, что "Грузинская мечта" собирается объединить страну признанием независимости Абхазии и так называемой Южной Осетии и переходом на конфедеративное устройство страны"

– Мамука Мдинарадзе

Он подчеркнул, что Грузия никогда не поставит под сомнение вопрос объединения страны.

"Идея единой Грузии – это наша грузинская мечта, которая обязательно исполнится"

– представитель правящей партии

Напомним, в конце августа в правящей партии республики отметили, что для решения ряда вопросов ей необходимо получить конституционное большинство на ближайших парламентских выборах, которые запланированы на 26-е октября. В свою очередь, оппозиция считает, что руководство страны намерено признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Также возможен вариант с переходом страны на конфедеративное территориальное устройство.