В переговорах по продлению зерновой сделки осталась последняя надежда

Опубликовано: 8:28, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Переговоры по продлению зерновой сделки зашли в тупик - хороших перспектив в этом направлении нет, и единственное, на что остается последняя надежда – это переговоры между Россией и Турцией на высшем уровне.

За два до окончания действия зерновой сделки, продленной на два месяца, участвующие в переговорах стороны заявили об отсутствии каких-либо оптимистичных перспектив по ее новому продлению: перспектив по продлению сроков действия зерновой сделки пока нет, заявил источник, знакомый с переговорами.

"Это будут переговоры технических делегаций, которые в принципе с начала действия механизма ведутся постоянно. ...Мне сложно сказать, что будет завтра. Возможно, удастся добиться прогресса, но если речь о сегодняшнем дне, перспектив нет. Но все мы хотим и настроены на то, чтобы работа механизма не останавливалась", - цитирует собеседника РИА Новости.

Единственной надеждой на продление сделки могут стать турецко-российские переговоры на высшем уровне, если дискуссии по зерновой сделке не принесут результата, заявил источник.

"Да, наверное, это будет последней надеждой, тем этапом, когда уже будет предельно ясно, что переговоры зашли в тупик. Но мне сейчас вам нечего сказать о наличии таких планов и, соответственно, о каких-либо сроках, но они возможны", - заявил источник. Дискуссии о судьбе продуктовой сделки на техническом уровне продлятся до последного срока, 18 мая, заявил накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.