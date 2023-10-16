Турция готовит обновленную зерновую сделку

Опубликовано: 7:17, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турецкая сторона продолжает переговоры и с представителями стран Запада, и с ООН относительно восстановления зерновой сделки. Несмотря на значительные усилия прогресса пока нет.

Анкара продолжает работу по воскрешению черноморской зерновой инициативы, в частности, ведутся переговоры с ООН, а также представителями стран Запада.

«Переговоры ведутся с ООН и западными странами, учитывая последние встречи представителей ООН в Москве и Стамбуле»

– дипломатический источник ТАСС в Турции

Собеседник агентства отметил, что, несмотря на все усилия, прогресс в деле восстановления сделки практически отсутствует.

Ранее официальная Москва заявляла о том, что возвращение к сделке возможно только после реализации требований российской стороны.