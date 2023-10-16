РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Турция готовит обновленную зерновую сделку

Пшеница
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Турецкая сторона продолжает переговоры и с представителями стран Запада, и с ООН относительно восстановления зерновой сделки. Несмотря на значительные усилия прогресса пока нет.

Анкара продолжает работу по воскрешению черноморской зерновой инициативы, в частности, ведутся переговоры с ООН, а также представителями стран Запада.

«Переговоры ведутся с ООН и западными странами, учитывая последние встречи представителей ООН в Москве и Стамбуле»

– дипломатический источник ТАСС в Турции

Собеседник агентства отметил, что, несмотря на все усилия, прогресс в деле восстановления сделки практически отсутствует.

Ранее официальная Москва заявляла о том, что возвращение к сделке возможно только после реализации требований российской стороны.

Анкара продолжает работу над возобновлением «зерновой сделки»

Анкара продолжает работу над возобновлением «зерновой сделки»

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1460 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version