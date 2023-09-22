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Кремль сделал заявление по зерновой сделке

Кремль сделал заявление по зерновой сделке
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Зерновая сделка по-прежнему неактуальна, так как Москва не наблюдает подвижек в исполнении своих требований.

Представитель официальной Москвы Дмитрий Песков заявил об отсутствии положительной динамики в деле выполнения требований российской стороны, после которых черноморская зерновая инициативы снова могла бы быть актуальной.

«Нет, пока подвижек нет»

– Дмитрий Песков

Ранее в МИД РФ заявляли о том, что Евросоюз откладывает обеспечить российские условия для воскрешения сделки. Несмотря на это Москва и Анкара успешно взаимодействуют в части решения вопросов поставок зерна.

«Зерновая сделка»: есть ли у нее будущее?

«Зерновая сделка»: есть ли у нее будущее?

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