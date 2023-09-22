Кремль сделал заявление по зерновой сделке

Зерновая сделка по-прежнему неактуальна, так как Москва не наблюдает подвижек в исполнении своих требований.
Представитель официальной Москвы Дмитрий Песков заявил об отсутствии положительной динамики в деле выполнения требований российской стороны, после которых черноморская зерновая инициативы снова могла бы быть актуальной.
«Нет, пока подвижек нет»
– Дмитрий Песков
Ранее в МИД РФ заявляли о том, что Евросоюз откладывает обеспечить российские условия для воскрешения сделки. Несмотря на это Москва и Анкара успешно взаимодействуют в части решения вопросов поставок зерна.