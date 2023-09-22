Кремль сделал заявление по зерновой сделке

Опубликовано: 12:57, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зерновая сделка по-прежнему неактуальна, так как Москва не наблюдает подвижек в исполнении своих требований.

Представитель официальной Москвы Дмитрий Песков заявил об отсутствии положительной динамики в деле выполнения требований российской стороны, после которых черноморская зерновая инициативы снова могла бы быть актуальной.

«Нет, пока подвижек нет»

– Дмитрий Песков

Ранее в МИД РФ заявляли о том, что Евросоюз откладывает обеспечить российские условия для воскрешения сделки. Несмотря на это Москва и Анкара успешно взаимодействуют в части решения вопросов поставок зерна.