Глава ООН намерен восстановить зерновую сделку

Опубликовано: 20:23, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ООН заинтересована в восстановлении зерновой сделки. Глава организации добивается ее восстановления.

Генсек ООН Антониу Гутерриш настаивает на восстановлении черноморской зерновой инициативы.

«Генеральный секретарь по-прежнему намерен обеспечить вывоз как можно большего объема украинского зерна и российских удобрений на рынок. Он и его команда продолжают прикладывать усилия для этого»

– представитель генсека Стефан Дюжаррик

Ранее глава российского государства заявил, что зерновая сделка, прекратившая действовать летом этого года, может быть восстановлено, но только после удовлетворения требований российской стороны.

Напомним, что в ходе переговоров с Путиным президент Турции заявил о том, что Запад должен прекратить санкционное давление на РФ. Также он отметил, что большая часть зерна в ходе сделки шла не нуждающейся Африке, а сытой Европе.