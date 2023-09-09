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G20: зерновая сделка должна возродиться

G20: зерновая сделка должна возродиться
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Лидеры G20 заявили о необходимости восстановления зерновой сделки.

Лидеры стран, по итогам саммита «двадцатки», призвали к выполнению условий зерновой сделки. Уточняется, что в декларации также говорится о необходимости вывоза удобрений российского производства.

«Мы высоко ценим усилия Турции и заключенные в Стамбуле при посредничестве ООН соглашения, состоящие из меморандума РФ-ООН и "черноморской инициативы", и призываем к их полной, своевременной и эффективной имплементации для обеспечения немедленных и непрерывных поставок зерна, продовольствия и удобрений из РФ и с Украины»

– декларация G20.

Авторы документа подчеркивают, что поставки продовольствия и удобрений необходимы для закрытия потребностей развивающихся африканских стран. 

Ранее глава МИД России заявил о том, что предложения ООН не новы и не могут послужить делу сохранения черноморской зерновой инициативы

Эрдоган призвал G20 спасти &quot;зерновую сделку&quot; – СМИ

Эрдоган призвал G20 спасти "зерновую сделку" – СМИ

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