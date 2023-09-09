G20: зерновая сделка должна возродиться

Опубликовано: 16:25, 9 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лидеры G20 заявили о необходимости восстановления зерновой сделки.

Лидеры стран, по итогам саммита «двадцатки», призвали к выполнению условий зерновой сделки. Уточняется, что в декларации также говорится о необходимости вывоза удобрений российского производства.

«Мы высоко ценим усилия Турции и заключенные в Стамбуле при посредничестве ООН соглашения, состоящие из меморандума РФ-ООН и "черноморской инициативы", и призываем к их полной, своевременной и эффективной имплементации для обеспечения немедленных и непрерывных поставок зерна, продовольствия и удобрений из РФ и с Украины»

– декларация G20.

Авторы документа подчеркивают, что поставки продовольствия и удобрений необходимы для закрытия потребностей развивающихся африканских стран.

Ранее глава МИД России заявил о том, что предложения ООН не новы и не могут послужить делу сохранения черноморской зерновой инициативы