Эрдоган призвал G20 спасти "зерновую сделку" – СМИ

Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны "большой двадцатки" выполнить требования Москвы по "зерновой сделке". По его словам, это позволит наладить поставки зерна.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны, которых входят в "большую двадцатку", удовлетворить требования России ради возобновления "зерновой сделки".
Как пишет издание Bloomberg, турецкий президент обратился с таким требованием к руководителям государств G20. По его словам, сделка позволит наладить поставки зерна и снизить стоимость продовольствия.
Отмечается, что глава Турецкой Республики добивается этого на закрытых переговорах с главами стран "большой двадцатки".
Источники подчеркивают, что Анкара просит страховку для российского экспорта продовольствия и удобрения от компании Lloyd's of London, а также подключение России к системе SWIFT.