В МИД РФ ответили на предложения ООН по зерновой сделке

Опубликовано: 14:17, 6 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Предложения ООН по зерновой сделке не новы и не смогут послужить делу прогресса по нормализации сельхозэкспорта России.

Предложенные главой ООН Антониу Гутерришем положения относительно восстановления черноморской зерновой инициативы не новы, заявляет МИД РФ.

"На этот раз генсекретарь ООН и его эксперты выдвинули четыре якобы "прорывных" предложения - SWIFT для "дочки" Россельхозбанка, создание страховой платформы, разблокирование зарубежных активов российских компаний - производителей удобрений и налаживание доступа наших судов в европейские порты. Взамен от российской стороны требуют дать гарантии немедленного и полноценного восстановления черноморской инициативы"

– МИД России

Далее в послании российского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что данные предложения не могут стать импульсом к нормализации вывоза сельхозпродукции из РФ.

Напомним, что переговоры о возрождении зерновой инициативы были ключевым вопросом переговоров президентов России и Турции 4 сентября. Несмотря на то, что конкретных решений стороны не достигли, турецкий лидер заявил о понимании сути требований Москвы. Также он поддержал тезисы своего российского коллеги в части того, что страны Запада должны снять санкции с российского продовольствия.