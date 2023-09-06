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В МИД РФ ответили на предложения ООН по зерновой сделке

В МИД РФ ответили на предложения ООН по зерновой сделке
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Предложения ООН по зерновой сделке не новы и не смогут послужить делу прогресса по нормализации сельхозэкспорта России.

Предложенные главой ООН Антониу Гутерришем положения относительно восстановления черноморской зерновой инициативы не новы, заявляет МИД РФ.

"На этот раз генсекретарь ООН и его эксперты выдвинули четыре якобы "прорывных" предложения - SWIFT для "дочки" Россельхозбанка, создание страховой платформы, разблокирование зарубежных активов российских компаний - производителей удобрений и налаживание доступа наших судов в европейские порты. Взамен от российской стороны требуют дать гарантии немедленного и полноценного восстановления черноморской инициативы"

– МИД России

Далее в послании российского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что данные предложения не могут стать импульсом к нормализации вывоза сельхозпродукции из РФ.

Напомним, что переговоры о возрождении зерновой инициативы были ключевым вопросом переговоров президентов России и Турции 4 сентября. Несмотря на то, что конкретных решений стороны не достигли, турецкий лидер заявил о понимании сути требований Москвы. Также он поддержал тезисы своего российского коллеги в части того, что страны Запада должны снять санкции с российского  продовольствия.

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