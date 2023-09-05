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Турция и НАТО обсудили шаги для восстановления зерновой сделки

Турция и НАТО обсудили шаги для восстановления зерновой сделки
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глава МИД Турции и генсек НАТО пообщались сегодня по телефону. Собеседники поговорили о членстве Швеции в организации и о зерновом соглашении.

Глава МИД Турции и генсек НАТО провели во вторник телефонный разговор. Об этом рассказали 5 сентября в турецком ведомстве.

Центральной темой беседы стала ситуация вокруг зернового соглашения.

"Сегодня состоялся телефонный разговор главы МИД Хакана Фидана с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе переговоров обсуждались последние события на Украине, шаги, предпринимаемые для "оживления" "зернового коридора", а также членство Швеции в НАТО"

– МИД Турции

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