Турция возрождает зерновую сделку

Зерновая сделка может снова стать актуальной. Над этим работают, в том числе, в Турции.

В Турции заявили о том, что власти страны не прекращают работы, нацеленной на возобновление черноморской зерновой инициативы.

«Мы продолжаем реализовывать со своей стороны инициативы по возобновлению черноморского зернового соглашения, которое было заключено при координации нашей страны и за счет своей эффективности внесло большой вклад в преодоление продовольственного кризиса»

– министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер

Напомним, что Турция неоднократно заявляла о необходимости воскрешения сделки. Ини инициатива была поддержана в ООН, где не исключили того, что зерновая сделка может быть возобновлена.