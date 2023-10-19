Турция настаивает на возрождении зерновой сделки

Опубликовано: 14:44, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Анкара продолжает настаивать на важности продления черноморской зерновой инициативы. В среду об этом заявило Министерство обороны Турции.

Министерство обороны Турции сообщило о том, что власти страны не оставляют усилий по восстановлению черноморской зерновой инициативы. Также подчеркивается, что, действуя в данном направлении, Анкара будет неукоснительно соблюдать Конвенцию Монтрё, регулирующие движение судов в проливах Босфор и Дарданеллы.

«Мы продолжим усилия, направленные на возобновление черноморской зерновой инициативы, во главе с нашим президентом. Мы также продолжим усилия по соблюдению принципа "региональной ответственности" в Черном море и в этих рамках будем неукоснительно и внимательно соблюдать Конвенцию Монтрё»

– Минобороны Турции

Аналогичные заявления власти Турции делают регулярно. В частности, 16 октября президент страны, настаивая на важности продления инициативы, выразил уверенность в том, что продуктовая сделка помогла спасти мир от продовольственного кризиса.