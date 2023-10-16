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Турция: зерновая сделка помогла спасти мир от продкризиса

Турция: зерновая сделка помогла спасти мир от продкризиса
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Турция помогла избежать мировой кризис продовольствия. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении в честь Всемирного дня продовольствия заявил, что республика помогла мировому сообществу преодолеть угрозу глобального кризиса продовольствия.

«Благодаря Черноморской (зерновой) инициативе, реализованной совместно с ООН, мы предотвратили опасность глобального продовольственного кризиса, обеспечив поставку 33 миллионов тонн зерновой продукции на мировые рынки»

- Реджеп Тайип Эрдоган

В своем обращении Эрдоган отметил, что Турция также в дальнейшем готова оказывать помощь, связанную с обеспечением продовольствием и водоснабжением в других странах. Глава Турции подчеркнул, что республика имеет большой опыт реализации проектов такой направленности.

Также Эрдоган заявил, что человечество на пороге осуществления одной из целей ООН – реализации программы «нулевой голод».

«По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ООН), каждый девятый человек в мире страдает от голода. <...> Потому что 21 тонна из 127 тонн продуктов питания, производимых каждую секунду во всем мире, выбрасывается впустую. Эта цифра свидетельствует о возможности четырежды накормить 735 миллионов человек, которые в настоящее время голодают»

- Реджеп Тайип Эрдоган

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