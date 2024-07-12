Турция надеется на воскрешение зерновой сделки

Эрдоган заявил о том, что зерновая сделка должна быть возобновлена, но в новом формате, который предполагает поставки зерна не на Запад, а нуждающимся странам, в том числе, в Африку.

Зерновая сделка должна быть перезаключена, заявил глава турецкого государства, отметив, что подписи под документом лидеры стран-участников соглашения должны поставить в Стамбуле.

"Мы говорили о черноморской зерновой инициативе с господином [президентом РФ Владимиром] Путиным. Будем следить за процессом. Если мы сможем объединить обе стороны [Россию и Украину] в этом вопросе, то, надеюсь, совершим шаги по [возобновлению] черноморской инициативы. Мы рассчитываем, что завершить этот процесс сможем в Стамбуле во дворце Долмабахче"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Ранее он уже заявил об этом в ходе переговоров со своим российским коллегой. Тогда также подчеркивалось, что российское зерно будет поступать не в страны Запада, а в голодающую Африку.

Напомним, что соглашение было расторгнуто российской стороной именно потому, что зерно получали страны Запада, а не африканские страны.