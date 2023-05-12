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В Анкаре заверили, что продление зерновой сделки близко

встреча по зерновой сделке
© Фото: сайт Минобороны Турции
В турецком Минобороны сообщили о скором продлении "зерновой сделки". По их мнению, участники переговоров по зерну близки к согласованию продления.

Турецкий министр обороны Хулуси Акар сообщил, что "зерновая сделка" будет продлена в ближайшее время, ее участники приближаются к соглашению о продлении данной инициативы.

Ранее турецкое издание "Хюрриет" писала о том, что переговоры по "зерновой сделке" между представителями России, Турции, Украины и ООН в четырехстороннем формате будут продолжены совсем скоро.

Стоит добавить, что с 18 мая черноморская зерновая инициатива перестанет действовать.

Анкара: переговоры по зерну будут продолжены

Анкара: переговоры по зерну будут продолжены

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