Опубликовано: 11:05, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Минобороны Турции

В турецком Минобороны сообщили о скором продлении "зерновой сделки". По их мнению, участники переговоров по зерну близки к согласованию продления.

Турецкий министр обороны Хулуси Акар сообщил, что "зерновая сделка" будет продлена в ближайшее время, ее участники приближаются к соглашению о продлении данной инициативы.

Ранее турецкое издание "Хюрриет" писала о том, что переговоры по "зерновой сделке" между представителями России, Турции, Украины и ООН в четырехстороннем формате будут продолжены совсем скоро.

Стоит добавить, что с 18 мая черноморская зерновая инициатива перестанет действовать.