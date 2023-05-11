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Анкара: переговоры по зерну будут продолжены

Анкара: переговоры по зерну будут продолжены
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Минобороны Турции сообщили о скором продолжении переговоров по "зерновой сделке" между представителями России, Турции, Украины и ООН в четырехстороннем формате.

Россия, Турция, Украина и ООН, вновь приступят к переговорам по "зерновой сделке", это произойдет в ближайшее время, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Турецкой Республики.

Как заявили в Минобороны, переговоры между сторонами будут продолжены на техническом уровне, при этом Турция останется принимающей стороной.

В заявлении министерства также говорится, что четырехсторонняя встреча длилась на протяжении двух дней, делегации подошли к ним конструктивно.

Помимо этого, на переговорах были затронуты положительные инициативы, которые касаются координации возвращения кораблей и экипажей, находящихся сейчас в портах Украины.

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