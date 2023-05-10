Опубликовано: 21:37, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Минобороны Турции

Четырехсторонние переговоры с участием замглав МО России, Турции, Украины и представителей ООН прошли в Стамбуле. Стороны обсудили продление "зерновой сделки".

В турецком Стамбуле состоялась встреча с участием заместителей министров обороны России, Турции, Украины, а также представителей ООН, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Турецкой Республики.

На переговорах в четырехстороннем формате обсуждались вопросы, связанные с реализацией и продлением "зерновой сделки". Кроме того, участники встречи затронули и другие темы.

Переговорные процессы также обсудили сегодня руководители министерств иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в Москве. Как напомнил глава МО Турции, стамбульская встреча связана с продлением данной сделки на два месяца.