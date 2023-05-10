Опубликовано: 17:27, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В турецком Стамбуле открылась четырехсторонняя встреча по "зерновой сделке". Переговоры замглав МО РФ, Турции, Украины и членов ООН завершатся 11 мая.

В Стамбуле собрались руководители министерств обороны России, Турции и Украины, а также представители ООН для обсуждения реализации и продления "зерновой сделки", сообщил глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар.

Встрече замминистров обороны трех государств и членов Организации Объединенных Наций в турецком городе придан высокий статус. Четырехсторонние переговоры завершатся завтра, 11 мая.

Как заявил Акар, переговоры по "зерновой сделке" ведутся ради сохранения стабильности и продолжения работы.