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Встреча по зерну стартовала в Стамбуле

Встреча по зерну стартовала в Стамбуле
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В турецком Стамбуле открылась четырехсторонняя встреча по "зерновой сделке". Переговоры замглав МО РФ, Турции, Украины и членов ООН завершатся 11 мая.

В Стамбуле собрались руководители министерств обороны России, Турции и Украины, а также представители ООН для обсуждения реализации и продления "зерновой сделки", сообщил глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар.

Встрече замминистров обороны трех государств и членов Организации Объединенных Наций в турецком городе придан высокий статус. Четырехсторонние переговоры завершатся завтра, 11 мая.

Как заявил Акар, переговоры по "зерновой сделке" ведутся ради сохранения стабильности и продолжения работы.

Почему зерновая сделка России и Запада оказалась &quot;однобокой&quot; 

Почему зерновая сделка России и Запада оказалась "однобокой" 

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