В Назрани благоустроят курган Аби-Гув

Кургана Аби-Гув в городе Назрань будет преобразован в привлекательное место отдыха и рекреации для местных жителей и туристов. Одной из главных целей проекта благоустройства кургана Аби-Гув является создание комфортных мест для отдыха.

Власти Ингушетии сообщили о том, что территории кургана Аби-Гув, который находится в столице республики, ведутся работы по созданию комфортной для посетителей среды: здесь появятся рекреационные зоны с прогулочными дорожками.

«Начали работы по благоустройству исторического кургана Аби-Гув в Назрани. Планируется установить входные арки, стилизованные беседки-скамейки, освещение и многое другое. Прилегающий к кургану участок будет благоустроен и озеленен»

– глава Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.

Далее он подчеркнул, что это историческое место должно быть сохранено для последующих поколений.

Отмечается, что это важный проект, направленный на создание комфортных условий для отдыха горожан и туристов. Места для отдыха, прогулочные дорожки и освещение сделают этот исторический объект еще более привлекательным и доступным для всех.