В Москве тушили знаменитый дом-корабль на Тульской

Сегодня утром в Москве вспыхнула квартира в знаменитом доме-корабле на Большой Тульской улице в районе метро "Тульская" – к сожалению, без жертв не обошлось: в огне погибли два человека.

Ранним утром сегодня в Москве вспыхнула квартира в знаменитом доме-корабле на Тульской – пожар произошел в 6-м часу утра, загорелась квартира на 6 этаже, площадь пожара составила 40 квадратных метров, сообщило в Telegram-канале МЧС России.

"Площадь пожара в Москве - 40 квадратных метров. На месте работают 47 специалистов и 15 единиц техники"

- МЧС России

К 6 часам утра огнеборцам удалось локализовать горение и спасти из горящей квартиры троих ее жильцов. К 7 утра огонь ликвидировали, сотрудники МЧС спасли еще 14 человек, еще около 80 жильцов горящего подъезда дома вышли сами.

Пожар потушили на площади в 55 кв м, однако без жертв все же не обошлось - на пожарище были обнаружены тела женщины и мужчины.

Позже в столичной прокуратуре добавили, что контролируют установление точной причины возгорания, которая будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Предварительно причиной пожара названа неисправная электропроводка, сообщает московский ГСУ СК.

Напомним, дом-корабль - 14-этажный жилой дом на Большой Тульской улице в Москве, известный своей необычной формой и колоссальными размерами: длина здания составляет 400 м, ширина - 15 м, а высота - 50 м. Всего в доме 980 квартир, он известен также как "Титаник", "дом атомщиков", "дом холостяка" и "лежачий небоскреб".