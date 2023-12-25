В Москве будет облачно и скользко

В пятницу в столичном регионе будет тепло днем и холодно ночью: столбики термометров будут колебаться в пределах от нуля до -10 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.

Рабочая неделя закончится для московского региона облачной и теплой погодой. Столбики термометров днем покажут от нуля до -2 градуса. Также синоптики обещают гололедицу на дорогах чуть пониженное атмосферное давление – 738 мм рт ст.

Вечером значительно похолодает – до минус десяти градусов.

«В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от минус 4 до плюс 1 градуса, вечером может похолодать до минус 12 градусов. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до минус 15 градусов»

– Гидрометцентра России

Также прогнозируется ветер до 11 м/с, атмосферное давление останется на прежнем уровне.