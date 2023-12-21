Москва готовится к новой волне морозов

В ночь на пятницу в столичном регионе снова начнется похолодание. В Москве к морозам подготовились, повысив температуру в системе отопления.

Батареи отопления в домах Москвы стали горячее на фоне грядущего мороза, рассказал заммэра Петр Бирюков.

Он напомнил, что согласно прогнозам метеорологов, сегодня ночью в городе ожидается минус 16, столько же будет днем в пятницу. Такая температура на 8 градусов ниже нормы. При этом в выходные похолодание усилится, термометры покажут минус 23.

«В связи с этим заранее приступили к повышению температуры теплоносителя в магистральных сетях. В настоящее время работа системы отопления скорректирована в соответствии с действующим регламентом»

– Петр Бирюков

Ранее сообщалось, что перепады температур будут сопровождаться перепадами атмосферного давления.