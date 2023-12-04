Машина сломалась на трассе в мороз: что делать и как не замерзнуть?

Застрять на трассе в мороз – перспектива не из приятных, но от нее никто не застрахован. Избежать тяжелых последствий можно, если знать, что брать с собой в поездку и как согреться в машине зимой, если заглох. Итак, что делать, если машина встала на трассе?

Погода зимой часто неблагоприятна для дальних поездок на машине. Снегопады, морозы, метель – все это может не только осложнить путешествие, но и вовсе прервать его. Иногда стихия может угрожать здоровью и жизни людей: каждый год в России и не только погибают автомобилисты, чьи машины сломались на трассе.

Поэтому в сильные морозы и снегопады, при плохом прогнозе погоде лучше оставаться дома. Совершать поездки на дальние расстояния стоит только тогда, когда без этого действительно не обойтись.

К такому зимнему вояжу следует тщательно подготовиться.

Как подготовиться к поездке на машине зимой?

Подготовка к длительному зимнему путешествию предполагает несколько пунктов. Какими бы утомительными они ни казались, не стоит пренебрегать ни одним из них: возможно, такая предусмотрительность спасет вам жизнь.

Автомобиль должен быть готов к зимней эксплуатации: шины сменены на зимние, хорошо накачаны. Надо проверить техническое состояние машины, прежде всего аккумулятор, полностью заправить ее горючим и техническими жидкостями. Обязательно нужно утеплить двигатель и радиатор (хотя бы картонкой).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Возьмите все необходимое для технического форм-мажора:

запасной аккумулятор;

"бустер" или провода для "прикуривания";

домкрат;

буксирный трос;

огнетушитель;

канистру с топливом, масло, антифриз, колесо – про запас;

щетку – чтобы счищать лед с лобового стекла;

песок или гравий – подсыпать под колеса, если машина буксует на льду.

Имеет смысл перечитать инструкцию к вашему автомобилю: там обычно отдельно говорится об эксплуатации в морозы.

Заранее изучите местность, где будет пролегать ваш путь, чтобы в случае ЧП сразу сориентироваться. Идеально взять с собой бумажную карту, чтобы не зависеть от гаджетов.

Расскажите близким вам людям, куда и каким маршрутом вы едете, когда собираетесь прибыть на место. Если вы вовремя не выйдете на связь, они смогут поднять тревогу, и спасатели будут знать, где хотя бы примерно вас искать.

Перед выездом зарядите мобильный телефон до 100%, проверьте, что на счету есть средства. Кроме зарядного устройства, захватите пауэрбанк или запасной телефон.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Запаситесь всем необходимым на случай непредвиденной остановки. У вас должны быть:

теплая одежда, одеяла, пледы;

лопата – ей можно освободить колеса от снега или утеплить машину;

фонарь и запасные батарейки;

аптечка с лекарствами для каждого пассажира, а также обезболивающими и аспирином;

липкая лента (малярный скотч) и полиэтиленовая пленка или покрывала для утепления машины, спиртовка и длинные свечи;

все необходимое для костра – обязательно спички, в крайнем случае зажигалка, розжиг, газеты или тряпки;

запас еды и питья на сутки, в том числе что-то высококалорийное, например шоколад и орехи, термос с горячим напитком (не алкоголем!).

В дороге

Все время поездки бак должен быть по возможности полным. Не оттягивайте заправку до последнего момента. Большое количество топлива непременно понадобится в случае непредвиденной остановки.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если из-под капота доносится стук, с машиной что-то не так, то не тяните, а сразу сворачивайте на ближайший автосервис или хотя бы просто в населенный пункт. Даже если вы не сможете починить там машину, то хотя бы не замерзнете.

Машина заглохла на трассе в мороз

Главное – не паниковать. Сохраняйте спокойствие, не совершайте спонтанных поступков, обдумывайте решения.

Не теряйте время и сразу вызывайте спасателей по номеру 112. Если сигнала нет, пройдитесь вдоль трассы, возможно, в каком-то месте телефон поймает сеть. Максимально точно расскажите, где вы находитесь. На больших дорогах ориентируйтесь на километровые столбы. Можно умножить скорость машины на время, которое ехали с момента последней остановки, чтобы примерно понять свое местоположение. Лайфхак – непосредственно перед поездкой обнулить счетчик суточного пробега: он покажет, сколько вы проехали. Сориентироваться помогут также сооружения и природные объекта. Иногда помогает воспользоваться бумажной картой.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ожидая помощи, сначала уберите машину на обочину, причем капотом от ветра, чтобы уберечь двигатель от замерзания. Его можно также прикрыть чем-то. Чтобы обозначить свое присутствие, используйте знак аварийной остановки, аварийную сигнализацию. В темное время суток лучше включить габариты.

Стоящий автомобиль надо время от времени очищать от снега. Сама по себе машина послужит ориентиром для спасателей. Кроме того, нельзя держать двигатель включенным при забитой снегом выхлопной трубе: ядовитые газы пойдут в салон, и можно погибнуть.

Что делать дальше?

Оцените обстановку. Если в двух шагах есть населенный пункт, и вы уверены, что сможете быстро и без проблем добраться до него, то можете попробовать спастись самостоятельно, при этом лучше идти по трассе или дороге. Но если идет снегопад, дует сильный ветер, метет метель, то рисковать не стоит: можно сбиться с пути и замерзнуть насмерть. Более надежно дожидаться помощи в машине.

© Фото: Polisia.kz

Как согреться в машине зимой если заглох?

Чтобы дождаться спасателей и не замерзнуть, надо утеплить автомобиль. С помощью лопаты создайте снежный валик вокруг машины до уровня порога: так пространство под днищем не будет промерзать.

Двери по периметру проклейте бумажным скотчем – потом он легко снимется и не оставит следов. Еще одно слабое место, куда уходит тепло, – окна. Их можно закрыть одеялами или пленкой.

В машине не снимайте шапку: голова должна быть в тепле, тогда не замерзнет и все тело. Детей сразу укутайте в одеяла. Если теплой одежды и пледов с собой не оказалось, можно утеплиться газетами: их засовывают в обувь и под одежду, лучше в несколько слоев. Подойдут также пакеты и пленка. Для тепла необходимо по возможности почаще двигаться, растирать руки и ноги.

Прекрасно, если двигатель работает: в заведенной машине вы не замерзнете. Однако в этом случае нужно следить за выхлопной трубой: она не должна находиться под снегом.

В крайнем случае можно согреться обычными свечами, спиртовкой или газовой горелкой. Только нужно следить, чтобы из-за них не загорелась машина. Еще момент: при таком способе в салоне накапливается угарный газ, поэтому придется приоткрыть окно.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дожидаясь спасателей, не спите, не дремлите, неважно, день сейчас или ночь. Заранее приготовьтесь подать им сигнал. Можно привязать яркую тряпку к антенне или шесту. Для светового сигнала используйте фонарик.

Хорошая идея – костер, только разводить его нужно, естественно, подальше от машины. У огня можно согреться, а также подать сигнал, бросив в пламя что-то резиновое, например, брызговик, – тогда из костра повалит черный дым, который невозможно не заметить.

Ни в коем случае нельзя пить спиртное: алкоголь не согревает человека, но создает иллюзию тепла. Даже из-за легкого опьянения можно утратить контроль над ситуацией или вовсе заснуть.

Кроме спасателей, на помощь вам могут прийти другие автомобилисты – постарайтесь привлечь их внимание.

А если вы сами едете по трассе и заметили заглохший автомобиль, не проезжайте мимо, остановитесь, спросите, не нужна ли помощь. Будьте внимательнее друг к другу!