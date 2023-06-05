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В МИД заявили о бесспорной готовности работать с новыми турецкими коллегами

В МИД заявили о бесспорной готовности работать с новыми турецкими коллегами
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На Смоленской площади заявили, что Москва готова сотрудничать с новым турецким руководством. Ранее в Турции обновился состав правительства.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин прокомментировал изменения в составе правительства Турции.

Он заявил, что Москва бесспорно готова работать с новым кабинетом министров в Турции.

Ранее в Турции практически полностью обновился состав правительства. Так, вместо Мевлюта Чавушоглу, министром иностранных дел страны стал Хакан Фидан.

Напомним, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вступил на новый президентский срок 3 июня. Инаугурация главы государства прошла в Анкаре.

В Турции сформировано новое правительство

В Турции сформировано новое правительство

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