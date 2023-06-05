На Смоленской площади заявили, что Москва готова сотрудничать с новым турецким руководством. Ранее в Турции обновился состав правительства.
Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин прокомментировал изменения в составе правительства Турции.
Он заявил, что Москва бесспорно готова работать с новым кабинетом министров в Турции.
Ранее в Турции практически полностью обновился состав правительства. Так, вместо Мевлюта Чавушоглу, министром иностранных дел страны стал Хакан Фидан.
Напомним, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вступил на новый президентский срок 3 июня. Инаугурация главы государства прошла в Анкаре.