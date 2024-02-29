В Кабардино-Балкарии вырос консолидированный бюджет

В КБР за пять лет вдвое увеличился объем консолидированного бюджета. Это позволило усилить социальную поддержку населения. Также выросла поддержка развития инфраструктуры региона.

Кабардино-Балкария за последние пять лет продемонстрировала внушительный рост консолидированного бюджета, который увеличился вдвое и достиг 70 млрд рублей. Об этом проинформировал глава республики.

«По ключевым макроэкономическим показателям пятилетнего периода регион демонстрирует положительную динамику. Увеличились собственные доходы республиканского бюджета. Консолидированный бюджет в 2023 году составил 70 миллиардов рублей — в 2 раза больше, чем в 2018-м»

– Казбек Коков

Далее республиканский лидер отметил, что это открывает новые перспективы для решения социальных проблем региона. Особенно значимым стал объем социальной поддержки из федерального бюджета, который составил более 30 млрд рублей. Таким образом, регион получил возможность эффективно решать актуальные социальные вопросы за счет как федеральных, так и региональных средств.

Новые возможности для развития

Рост консолидированного бюджета открывает новые возможности для развития инфраструктуры и социальной сферы в Кабардино-Балкарии. Значительные инвестиции в социальные программы позволяют создавать более комфортные условия для жителей региона, обеспечивая им доступ к качественным услугам и поддержке в различных сферах жизни. Это способствует улучшению качества жизни граждан и повышению уровня благополучия в обществе.

Глава региона отметил, что объем соцподдержки из федерального бюджета составил более 30 миллиардов рублей. Появилась возможность решать актуальные социальные вопросы за счет региональных средств.

«Так, бюджетные расходы на оплату труда подняли на 8,3%. Средняя зарплата в республике в 2023 году составила 39 942 рубля — на 13,3% выше, чем в предыдущем году, реальная зарплата показала рост на 6,4%»

– Казбек Коков