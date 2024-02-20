Геленджик увеличил свой бюджет в прошлом году до 10 млрд рублей

В прошлом году власти Геленджика нарастили бюджет курорта до 10 млрд рублей. Годовой план курорта был выполнен на 125%.

В прошлом году Геленджик получил в бюджет города почти 10 млрд рублей. Властям удалось перевыполнить годовой план на 125%. Информацию об этом озвучил глава города Алексей Богодистов в ходе открытого заседания правительства.

Сумма доходов курорта за прошлый год составила порядка 3,5 млрд рублей, что больше почти на 11% позапрошлого года.

Кроме этого, город нарастил объединенный бюджет региона до 9,2 млрд. Эти показатели стали больше на 1,3 млрд, чем в 2022 году.

Также градоначальник отметил, что власти уделяют большое внимание озеленению города. Таким образом, на благоустройство Геленджика было потрачено более 2 млрд рублей.