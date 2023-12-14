В Ингушетии похвастались перевыполнением плана по экспорту продукции

Глава Ингушетии заявил, что республика в 800 раз перевыполнила план по экспорту продукции. По его словам, больше всего в этом направлении работает мукомольный комбинат.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов рассказал в своем телеграм-канале о перевыполнении республикой плана по экспорту продукции.

По его словам, регион перевыполнил план в 800 раз. Он отметил, что Ингушетия выручила $12,7 млн, хотя изначально планировалось $1,6 млн.

Калиматов подчеркнул, что больше всего в данном направлении поработал мукомольный комбинат, который поставлял свою продукцию в Ирак, Иран, Афганистан и Грузию.

В заключение глава республики выразил надежду на расширение рынка экспортной торговли.