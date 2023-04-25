Вестник Кавказа

Замглавы Назрани назначен мэром Магаса

Муса Темурзиев
© Фото: сайт Дворца спорта имени Берда Евлоева
Мэрию Магаса возглавил экс-замглавы Назрани. На этом посту он сменил Зайта Орцханова, покинувшего его по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности мэра Магаса стал Муса Темурзиев. Об этом поведали 12 марта в администрации муниципалитета, передает "Интерфакс".

"В связи с досрочным прекращением полномочий главы Магаса Зайта Орцханова городской совет депутатов принял решение назначить временно исполняющим обязанности мэра города Мусу Темурзиева"

– пресс-служба администрации

Напомним, бывший глава ингушской столицы, возглавивший ее в феврале позапрошлого года, покинул свой пост по собственному желанию на прошлой неделе. Причины такого решения не сообщаются. Новый глава города ранее занимал должность первого заместителя главы Назрани.

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