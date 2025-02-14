Вестник Кавказа

Власти Ингушетии внедряют обратную связь по нацпроектам

Власти Ингушетии внедряют обратную связь по нацпроектам
© Фото: Telegram-канал Махмуда-Али Калиматова
В Ингушетии нашли интересную и действенную форму обратной связи с населением, чтобы узнать мнение жителей о новых объектах, строящихся в регионе в рамках национальных проектов России.

Власти Ингушетии разместили на фасадах 68 новых зданий, построенных в рамках национальных проектов, появились QR-коды, позволяющие любому жителю поделиться своим мнением о нужности и важности таких объектов, написал в своем Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"У каждого объекта свой индивидуальный код, и при его сканировании пользователь попадает на страницу анкеты конкретного объекта, размещенную на сайте "национальныепроекты.рф". Там можно оставить свой комментарий о качестве строительства объекта или удовлетворенности его работой"

- Махмуд-Али Калиматов

Введенное новшество, украсившее школы, детские сады, объекты здравоохранения, дома культуры и спортивные учреждения, позволит усилить общественный контроль и наладить прямую обратную связь от пользователей социально значимой инфраструктурой, отметил Калиматов.

Метод не нов – он уже опробован в других регионах и доказал свою эффективность, помогая получить более точную оценку о выполнении работ, выявить типовые проблемы и избежать их возникновения в дальнейшем, отметил глава региона.

Теперь важно ускорить его внедрение в республике, а главное - научить людей пользоваться такими QR-кодами, добавил Калиматов.

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