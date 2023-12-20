Ингушетия отправила помощь в Палестину

Ингушетия отправила очередную партию гуманитарного груза в сектор Газа.

Вторая партия гуманитарного груза из Республики Ингушетия была отправлена сегодня в Палестину. Об этом сообщили в telegram-канале правительства региона.

Отмечается, что из авиагавани Минеральных Вод с гумпомощью вылетел спецрейс, который доставит ее в Египет. Он прибудет в аэропорт города Эль-Ариш откуда ее заберут сотрудники гуманитарной организации Красный Полумесяц. После гуманитарная помощь будет направлена в сектор Газа.

По данным администрации республики в состав груза вошли медицинские препараты и средства для реабилитации раненых.

Первая партия гуманитарной помощи из Ингушетии была отправлена в начале декабря. Ее вес составил около 30 тонн.

Всего Республика Ингушетия собрала 180 тонн помощи для пострадавших в секторе Газа.