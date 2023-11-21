Ингушетия отправила помощь в Палестину

Ингушетия отправила первую партию гумпомощи гражданам Палестины. В почти 28 тонн груза вошли вещи первой необходимости, продукты питания и постельные принадлежности.

Власти Республики Ингушетия реализовали инициативу по сбору гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Региону удалось собрать почти 28 тонн необходимых вещей, в которые вошли одеяла и матрасы, питание для детей, средства личной гигиены. Информация об этом была опубликована в telegram-канале правительства республики.

Отмечается, что собранный груз передан сотрудникам МЧС РФ.

Специальным рейсом российские спасатели доставят гумпомощь в египетский аэропорт Эль-Ариш. Оттуда его заберут представители гуманитарной организации Красного Полумесяца, чтобы отвезти в сектор Газа.