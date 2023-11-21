Ингушетия примет первую группу беженцев из Палестины

Первая группа жителей Газы из 100 человек прибудет в Ингушетию. Власти региона сделают для них «все необходимое».

Около ста человек беженцев из сектора Газа прибудут в Ингушетию. Их разместят в гостинице.

«Владимир Владимирович [Путин] сообщил, что <...> где-то 100 палестинцев прибудут к нам. Мы подготовили гостиницу, соглашение, оплату. Будем помогать жителям, которые из Палестины поездом должны прибыть»

– глава республики Махмуд-Али Калиматов

Далее он отметил, что местный Кабмин уже решает вопрос о том, как устроятся в Ингушетии беженцы из палестинского анклава.

Калиматов подчеркнул, что власти региона сделают для жителей Газы все возможное.