В Грозный впервые в истории прибыл прямой авиарейс из Тегерана

В столице Чечни сегодня впервые в истории приземлился рейсовый самолет из Ирана, который привез в ознакомительный тур по региону представителей 15 иранских турфирм, рейс иранской компании Mohan Air будет пока летать раз в неделю.

В международном аэропорту Грозного сегодня приземлился первый в истории международный рейс из Тегерана – самолет авиакомпании Mohan Air привез в столичу Чечни представителей 15 иранских туристических фирм, которые ознакомятся с будущим маршрутом для своих клиентов.

"Мы открыли очередной зарубежный рейс, в этот раз - в Тегеран. Долго его ждали. Рейс востребованный. По мере накопления пассажиропотока сделаем его ежедневным"

- директор чеченского аэропорта Альви Шахгириев

Из Грозного в Тегеран полетят представители чеченских турфирм – их также ждет восьмидневная ознакомительная поездка по Ирану, рассказал Шахгириев, напомнив, что познакомиться с Ираном чеченским туристам можно будет как в индивидуальном порядке, получи визу по прилету в Тегеран, так и в составе организованных групп, которым виза не нужна, передает ТАСС.

Самолет британского производства BAe-146 на первых порах будет летать между Тегераном и Грозным один раз в неделю, напомнил директор чеченского аэропорта.