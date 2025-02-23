Мертвые птицы найдены на берегу Каспия в Казахстане

На побережье Каспийского моря в Казахстане были обнаружены мертвые птицы. В профильной инспекции назвали причину гибели пернатых.

Мертвых птиц обнаружили местные жители на побережье Каспийского моря в районе 1 микрорайона города Актау, а также на побережье Тупкараганского района в зоне "Кок шыганак".

Причину смерти птиц назвали в инспекции лесного хозяйства и охраны животного мира Мангистауской области.

"Массовых случаев падежа птиц не наблюдалось. Государственные инспекторы регулярно обходят побережье и фиксируют случаи естественной гибели пернатых"

– сообщение

В ведомстве пояснили, что недавно окончился период миграции водоплавающих птиц, и какое-то число ослабленных перелетом птиц умерло естественным путем. Также гибель птиц в Тупкараганском районе в инспекции связали с сильным снегопадом.

Еще одной причиной мог стать сезон охоты, который сейчас проходит в том числе на побережье "Кок Шыганак".