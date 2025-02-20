В Каспийское море выпустили 30 молодых тюленей

В Казахстане выпустили в Каспийское море около тридцати молодых нерп. Тюлени были обнаружены в ходе мониторинга побережья.

Мониторинг тюленей на побережье Каспийского моря в Казахстане продолжается, за последние дни было найдено далеко от берега и возвращено в естественную среду почти 30 тюленей.

"В ходе поисковых работ специалисты обнаружили, собрали и выпустили в воду около 30 молодых тюленей"

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Мониторинг был проведен 7-9 марта в Мангистауской области при участии госинспекторов Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства и сотрудников НПЦ "Микробиологии и вирусологии".

Сегодня специалисты также проведут облет региона в поисках заблудившихся каспийских тюленей.