Вестник Кавказа

Новые выбросы мазута найдены на пляже в Анапе

очистка пляжа в Анапе
© Фото: Telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края
На Кубани в ходе проведенного сегодня мониторинга удалось найти очередные выбросы мазута. Они находятся в районе одного из анапских поселков.

В Анапе обнаружены новые выбросы мазута. Об этом 17 марта информирует в своем Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

"По результатам утреннего мониторинга незначительные выбросы нефтепродуктов обнаружили на пляже в поселке Джемете Анапы"

– региональный оперштаб

Уточняется, что приоритет в уборке отводится территории с новыми выбросами.

Напомним, неделю назад губернатор Кубани призвал активизировать работу по уборке анапских пляжей.

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