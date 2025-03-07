Новые выбросы мазута найдены на пляже в Анапе

На Кубани в ходе проведенного сегодня мониторинга удалось найти очередные выбросы мазута. Они находятся в районе одного из анапских поселков.

В Анапе обнаружены новые выбросы мазута. Об этом 17 марта информирует в своем Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

"По результатам утреннего мониторинга незначительные выбросы нефтепродуктов обнаружили на пляже в поселке Джемете Анапы"

– региональный оперштаб

Уточняется, что приоритет в уборке отводится территории с новыми выбросами.

Напомним, неделю назад губернатор Кубани призвал активизировать работу по уборке анапских пляжей.