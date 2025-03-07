Определена причина крупного возгорания в Ессентуках

Глава Ессентуков раскрыл причину пожара. Ранее в городе на заброшенной постройке вспыхнуло возгорание, пострадавших нет.

Мэр ставропольского города Ессентуки Владимир Крутников раскрыл причину серьезного возгорания, которое вспыхнуло накануне на заброшенной постройке.

Глава сказал, что неосторожное обращение с огнем привело к пожару. Он добавил, что бытовое и привычное использование спичек может привести к серьезным последствиям.

Ранее в Кисловодске на улице Карла Маркса загорелся заброшенный склад, площадь огня составила 800 кв м. Градоначальник добавил, что жертв и пострадавших нет.