В Ессентуках локализовали возгорание на заброшенном складе

Огнеборцы локализовали пожар на заброшенных складах в Ессентуках. Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров.
В Ессентуках пожарно-спасательные службы локализовали пожар площадью 800 квадратных метров на заброшенных складах, передает управление МЧС по региону.
"Огнеборцы МЧС Ставрополья локализовали пожар на площади 800 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет"
– МЧС
Ранее поступала информация о пожаре на четырех зданиях заброшенных складов в Ессентуках. Подчеркивалось, что есть угроза распространения огня на эксплуатируемые складские помещения.