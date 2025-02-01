Вестник Кавказа

В Ессентуках локализовали возгорание на заброшенном складе

В Ессентуках локализовали возгорание на заброшенном складе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Огнеборцы локализовали пожар на заброшенных складах в Ессентуках. Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров.

В Ессентуках пожарно-спасательные службы локализовали пожар площадью 800 квадратных метров на заброшенных складах, передает управление МЧС по региону. 

"Огнеборцы МЧС Ставрополья локализовали пожар на площади 800 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет"

– МЧС 

Ранее поступала информация о пожаре на четырех зданиях заброшенных складов в Ессентуках. Подчеркивалось, что есть угроза распространения огня на эксплуатируемые складские помещения.

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