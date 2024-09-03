Владимир Путин проводит переговоры с Эмомали Рахмоном

Президент России Путин встретился с лидером Таджикистана Рахмоном. Стороны обсудили сотрудничество двух стран в экономике, а также в рамках ОДКБ.

Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, который прибыл в Россию с официальным визитом.

В рамках переговоров Путин поделился ожиданием, что дружеские отношения между Москвой и Душанбе продолжат развиваться.

"Мы очень надеемся на то, что и ваш курс на добрососедские дружеские отношения, отношения стратегического партнерства между Таджикистаном и Россией, тоже находит поддержку у граждан республики. Уверен, что мы продолжим совместно работать именно в таком ключе"

– Владимир Путин

Президент России подчеркнул, что страны активно сотрудничают по линии ОДКБ, Москва и Душанбе планируют подписать ряд документов в сфере безопасности.

Путин также отметил, что РФ является одним из важнейших экономических партнеров Таджикистана.

Глава России пригласил лидера Таджикистана на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Путин также поздравил Рахмона и народ Таджикистана с наступающим Наврузом.

Эмомали Рахмон, в свою очередь, назвал Россию давним стратегическим партнером, отметив, что отношения Москвы и Душанбе развиваются по нарастающей.