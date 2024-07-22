Микроавтобус и несколько машин столкнулись в Дагестане

ДТП со множеством раненых случилось сегодня днем в Дагестане. В нем участвовали в общей сложности четыре транспортных средства – микроавтобус и автомобиля.

Автокатастрофа произошла в понедельник днем в Кизилюртовском районе, о ней рассказали в дагестанской прокуратуре.

Согласно предварительной информации, авария случилась приблизительно в 14:30 мск. Местом событий стала трасса, а точнее ее участок у села Ново-Чиркей. В ДТП столкнулись микроавтобус с пассажирами и еще три машины.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, микроавтобус столкнулся с двумя машинами. Число пострадавших достигло 14 человек. Все они проходят лечение в больнице. При этом большинство – 13 человек – находятся в состоянии в средней и легкой степени тяжести. Состояние одного человека оценивается как тяжелое.