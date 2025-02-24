Вестник Кавказа

Мотоциклист и пешеход погибли в ДТП в Батуми

Машина полиции в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
К смертельному исходу привела автоавария, которая случилась сегодня в Батуми (Аджария). В ней участвовали водитель мотоцикла и пешеход. Кто из них ответственен за ДТП, пока не установлено.

Автокатастрофа с участием мотоцикла произошла в Батуми. О ней сообщают грузинские СМИ.

По их данным, мужчина на мотоцикле врезался в пешехода. Случилось ДТП на трассе аэропорта.

В результате столкновения не выжил ни мотоциклист, ни пешеход.

На место трагедии прибыли стражи порядка. Они выяснят, как и почему произошла авария.

Открыто уголовное дело.

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