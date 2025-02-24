Мотоциклист и пешеход погибли в ДТП в Батуми

К смертельному исходу привела автоавария, которая случилась сегодня в Батуми (Аджария). В ней участвовали водитель мотоцикла и пешеход. Кто из них ответственен за ДТП, пока не установлено.
Автокатастрофа с участием мотоцикла произошла в Батуми. О ней сообщают грузинские СМИ.
По их данным, мужчина на мотоцикле врезался в пешехода. Случилось ДТП на трассе аэропорта.
В результате столкновения не выжил ни мотоциклист, ни пешеход.
На место трагедии прибыли стражи порядка. Они выяснят, как и почему произошла авария.
Открыто уголовное дело.