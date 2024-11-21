Глава Совфеда вручила орден Дружбы Сахибе Гафаровой

Сахиба Гафарова получила орден Дружбы от главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Ранее ее наградил Владимир Путин.
В ходе официального визита в Баку глава Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила орден Дружбы спикеру парламента Азербайджана (Милли Меджлиса) Сахибе Гафаровой.
Ранее президент России Владимир Путин наградил Сахибу Гафарову орденом Дружбы за вклад в укрепление отношений РФ и Азербайджана.
Напомним, что сегодня утром Валентина Матвиенко вместе с делегацией встретилась с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили многостороннее сотрудничество двух стран и другие актуальные вопросы.