Вестник Кавказа

Глава Совфеда вручила орден Дружбы Сахибе Гафаровой

Гафарова Сахиба
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сахиба Гафарова получила орден Дружбы от главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Ранее ее наградил Владимир Путин.

В ходе официального визита в Баку глава Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила орден Дружбы спикеру парламента Азербайджана (Милли Меджлиса) Сахибе Гафаровой.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Сахибу Гафарову орденом Дружбы за вклад в укрепление отношений РФ и Азербайджана.

Напомним, что сегодня утром Валентина Матвиенко вместе с делегацией встретилась с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили многостороннее сотрудничество двух стран и другие актуальные вопросы.

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