Ильхам Алиев провел переговоры с Валентиной Матвиенко

В Баку состоялась встреча азербайджанского президента Ильхама Алиева с российской делегацией во главе с руководителем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко.
В состав делегации из России вошли:
- Первый зампред СФ Андрей Яцкин;
- Глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин;
- Руководитель Комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Булавин;
- Первый зампред Комитета СФ по науке, культуре и образованию Ильяс Умаханов;
- Первый замглавы Комитета СФ по социальной политике Жанна Чефранова;
- Первый замглавы Комитета по экономической политике Иван Абрамов.
На встрече стороны обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном. Также была затронута тема расширения культурного взаимодействия двух государств.
Матвиенко выразила благодарность руководителю республики за внимание, которое президента Азербайджана и России уделяют межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству.
Помимо этого, на встрече поднимались вопросы, связанные с текущей международной обстановкой. Спикер также добавила, что главы двух стран находятся в постоянном контакте.
Стоит отметить, что делегация Совета Федерации России во главе с Матвиенко посетила могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллей почетного захоронения.
Напомним, глава российского Совфеда прибыла в Азербайджан с официальным визитом в воскресенье, 16 марта. Она провела переговоры с первым вице-президентом Мехрибан Алиевой. Стороны обсудили двусторонние отношения.