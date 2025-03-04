Вестник Кавказа

Ильхам Алиев провел переговоры с Валентиной Матвиенко

Ильхам Алиев провел переговоры с Валентиной Матвиенко
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Президент Азербайджана принял делегацию во главе с Валентиной Матвиенко. Ранее глава Совфеда РФ провела переговоры с Мехрибан Алиевой.

В Баку состоялась встреча азербайджанского президента Ильхама Алиева с российской делегацией во главе с руководителем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко.

В состав делегации из России вошли:

  • Первый зампред СФ Андрей Яцкин;
  • Глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин;
  • Руководитель Комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Булавин;
  • Первый зампред Комитета СФ по науке, культуре и образованию Ильяс Умаханов;
  • Первый замглавы Комитета СФ по социальной политике Жанна Чефранова;
  • Первый замглавы Комитета по экономической политике Иван Абрамов.

На встрече стороны обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном. Также была затронута тема расширения культурного взаимодействия двух государств.

Матвиенко выразила благодарность руководителю республики за внимание, которое президента Азербайджана и России уделяют межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству.

Помимо этого, на встрече поднимались вопросы, связанные с текущей международной обстановкой. Спикер также добавила, что главы двух стран находятся в постоянном контакте.

Стоит отметить, что делегация Совета Федерации России во главе с Матвиенко посетила могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллей почетного захоронения.

Напомним, глава российского Совфеда прибыла в Азербайджан с официальным визитом в воскресенье, 16 марта. Она провела переговоры с первым вице-президентом Мехрибан Алиевой. Стороны обсудили двусторонние отношения.

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