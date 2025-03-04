Валентина Матвиенко встретилась с Мехрибан Алиевой

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко провела переговоры с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой. Стороны обсудили отношения между странами.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева провели встречу в Баку. Государственные деятели обсудили сотрудничество между Россией и Азербайджаном, поведали в пресс-службе Совфеда РФ.

"Официальный визит делегации Совета Федерации в Баку начался со встречи председателя СФ Валентины Матвиенко с первым вице-президентом Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой. Собеседники обсудили широкий круг тем двусторонних отношений, в том числе культурного и гуманитарного сотрудничества"

– пресс-служба Совфеда

В рамках обсуждения было отдельно отмечено, что отношения Москвы и Баку находятся на уровне стратегического союзничества.

Также стороны обозначили важность работы по сохранению памяти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. В частности, госдеятели затронули тему недавней закладки монумента Гейдара Алиева в Москве.