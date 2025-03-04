Вестник Кавказа

Валентина Матвиенко встретилась с Мехрибан Алиевой

Валентина Матвиенко встретилась с Мехрибан Алиевой
© Фото: АзерТАдж
Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко провела переговоры с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой. Стороны обсудили отношения между странами.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева провели встречу в Баку. Государственные деятели обсудили сотрудничество между Россией и Азербайджаном, поведали в пресс-службе Совфеда РФ. 

"Официальный визит делегации Совета Федерации в Баку начался со встречи председателя СФ Валентины Матвиенко с первым вице-президентом Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой. Собеседники обсудили широкий круг тем двусторонних отношений, в том числе культурного и гуманитарного сотрудничества"

– пресс-служба Совфеда 

В рамках обсуждения было отдельно отмечено, что отношения Москвы и Баку находятся на уровне стратегического союзничества.  

Также стороны обозначили важность работы по сохранению памяти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. В частности, госдеятели затронули тему недавней закладки монумента Гейдара Алиева в Москве.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1760 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Матвиенко прибыла в Азербайджан с официальным визитом

Матвиенко прибыла в Азербайджан с официальным визитом

Путин, Лукашенко и Рахмон провели теплый разговор с Алиевым

Путин, Лукашенко и Рахмон провели теплый разговор с Алиевым

Площадку для контактов Баку и Еревана по нормализации предложила Москва

Площадку для контактов Баку и Еревана по нормализации предложила Москва

&quot;ИрАэро&quot; снова будет летать из Омска в Баку

"ИрАэро" снова будет летать из Омска в Баку

Владимир Путин наградил орденом Дружбы Сахибу Гафарову

Владимир Путин наградил орденом Дружбы Сахибу Гафарову

Россия с большой теплотой относится к Гейдару Алиеву – МИД

Россия с большой теплотой относится к Гейдару Алиеву – МИД

В посольстве рассказали о встрече Рахмана Мустафаева с главой Минкультуры РФ

В посольстве рассказали о встрече Рахмана Мустафаева с главой Минкультуры РФ

Москва, Баку, Астана и Ташкент создали энергетический квартет

Москва, Баку, Астана и Ташкент создали энергетический квартет

В Азербайджане пройдут Дни российского кино

В Азербайджане пройдут Дни российского кино

Глава комитета парламента Азербайджана приедет в Санкт-Петербург

Глава комитета парламента Азербайджана приедет в Санкт-Петербург

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы