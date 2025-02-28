Вестник Кавказа

Подъемники на "Домбае" закрылись из-за непогоды

Подъемники на "Домбае" закрылись из-за непогоды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На курорте "Домбай" в КЧР пришлось закрыть большинство подъемников. Причина – плохая погода.

Большинство подъемников на курорте "Домбай" в Карачаево-Черкесии (КЧР) закрылись из-за плохой погоды, рассказали в республиканском Минтуризма.

"Из-за сильного ветра и плохой погоды на всесезонном курорте Домбай сейчас функционирует не весь комплекс подъемников. В целях безопасности отдыхающих временно закрыты все подъемники, кроме канатной дороги "Домбай-1" и трассы для катания в лесу"

- Минтуризма КЧР

Другие подъемники откроются после улучшений погоды, передали в министерстве.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение в высокогорье КЧР. Оно продлится до среды.

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