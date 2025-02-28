Подъемники на "Домбае" закрылись из-за непогоды

На курорте "Домбай" в КЧР пришлось закрыть большинство подъемников. Причина – плохая погода.
Большинство подъемников на курорте "Домбай" в Карачаево-Черкесии (КЧР) закрылись из-за плохой погоды, рассказали в республиканском Минтуризма.
"Из-за сильного ветра и плохой погоды на всесезонном курорте Домбай сейчас функционирует не весь комплекс подъемников. В целях безопасности отдыхающих временно закрыты все подъемники, кроме канатной дороги "Домбай-1" и трассы для катания в лесу"
- Минтуризма КЧР
Другие подъемники откроются после улучшений погоды, передали в министерстве.
Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение в высокогорье КЧР. Оно продлится до среды.