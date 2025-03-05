Вестник Кавказа

Гейдар Алиев стоял у истоков отношений России и Азербайджана – Матвиенко

Матвиенко Валентина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Совфеда выступила в Баку с речью, в которой подчеркнула важность стратегического партнерства России и Азербайджана. Она также отметила вклад Гейдара Алиева в зарождение отношений двух стран.

Стратегическое партнерство России и Азербайджана отвечает интересам двух стран, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на открытии заседания Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству в Баку.

"У истоков наших отношений стоял Гейдар Алиев, великий руководитель и национальный лидер Азербайджана. Он утверждал, что мир живет и развивается благодаря созиданию. Именно в ключе созидания и взаимного доверия строятся связи России и Азербайджана"

- Валентина Матвиенко

Он отметила, что между парламентами России и Азербайджана налажен прямой диалог и разработан план совместной деятельности. Об тесном сотрудничестве также говорит присутствие в делегации представителей как из законодательного органа РФ, так и Милли Меджлиса.

Кроме того, Валентина Матвиенко поблагодарила Азербайджан за поддержку русского языка.

"Отдельную благодарность хочу выразить Мехрибан Алиевой за ее действия по поддержке русского языка"

- Валентина Матвиенко

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